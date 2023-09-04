Шишкина ответила, как относится к Загитовой в роли ведущей

Шишкина о Загитовой в роли ведущей: «Верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо»
Алла Шишкина рассказала о том, как относится к Алине Загитовой в роли ведущей.
Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.
– Как тебе Загитова в роли ведущей?
– Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет.
Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо.
– Но есть же разница – учиться на курсах или в прайм-тайм на Первом.
– А тут мы приходим к тому, что у нее огромная армия фанатов. И Первый видит в ее присутствии больше плюсов. Так что всем все выгодно.
– Смотрела ее интервью у Транькова?
– Нет. А что там?
– После него люди разбились на два лагеря: одни считают, что Алина, наконец, раскрылась, другие хейтят Максима за то, что он не задал ни одного острого вопроса.
– Такое тоже имеет право на жизнь.
– Если бы тебе предложили интервью с Загитовой, но при условии того, что вообще не будешь поднимать острые темы, согласилась бы?
– Чтоб ты понимал: Алена Косторная вырезала из интервью 9 кусков. Оно было бы гораздо острее.
Я могу предположить, что Загитова могла бы со мной разговориться и дать классное интервью. А потом не разрешила бы его публиковать. И что? И нафиг это надо?
– Так что насчет травоядного интервью с ней?
– Я бы согласилась.
– Для тебя важно сохранить хорошие отношения с интервьюируемым?
– Да.
– То есть, если будешь поднимать темы, которые неудобны собеседнику, в какой-то момент остановишься?
– Скорее всего, нет. Но потом дам отсмотреть. Я не выкладываю интервью без правок героя. Меньшова, кстати, сказала, что она так никогда не делает – что человек сказал, то и будет в выпуске.
А я всегда с уважением отношусь к тому, кто ко мне пришел.
– Но тогда ты с неуважением относишься к своей работе.
– Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.
– То есть и дальше планируешь вести дружественные беседы?
– Пока да.
– Дудя* (признан иноагентом в России) любят во многом за то, что он может задать человеку максимально неудобный вопрос.
– Дудь – иноагент. Уехал из страны. А я хочу жить здесь. И быть иноагентом не хочу.
– Он тоже, наверное, не хочет.
– Большинство его острых тем связано с политикой. Я такие вопросы поднимать не готова, да и желания нет.
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