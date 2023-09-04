Шишкина ответила, как относится к Загитовой в роли ведущей

Алла Шишкина рассказала о том, как относится к Алине Загитовой в роли ведущей.

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Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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– Как тебе Загитова в роли ведущей?

– Я верю, что все будет лучше. Понятно, что по сравнению с Ягудиным – плохо. Но Алексей уже сколько на ТВ! У него и язык подвешен, и в театре играет.

Что касается Алины, не могу сказать, что внимательно слежу за ней. Да, ко мне иногда подходят люди и говорят: «Ты же видишь, какой это ужас?» Но она только учится. Когда я училась на курсах – это тоже было плохо.

– Но есть же разница – учиться на курсах или в прайм-тайм на Первом.

– А тут мы приходим к тому, что у нее огромная армия фанатов. И Первый видит в ее присутствии больше плюсов. Так что всем все выгодно.

– Смотрела ее интервью у Транькова?

– Нет. А что там?

– После него люди разбились на два лагеря: одни считают, что Алина, наконец, раскрылась, другие хейтят Максима за то, что он не задал ни одного острого вопроса.

– Такое тоже имеет право на жизнь.

– Если бы тебе предложили интервью с Загитовой, но при условии того, что вообще не будешь поднимать острые темы, согласилась бы?

– Чтоб ты понимал: Алена Косторная вырезала из интервью 9 кусков. Оно было бы гораздо острее.

Я могу предположить, что Загитова могла бы со мной разговориться и дать классное интервью. А потом не разрешила бы его публиковать. И что? И нафиг это надо?

– Так что насчет травоядного интервью с ней?

– Я бы согласилась.

– Для тебя важно сохранить хорошие отношения с интервьюируемым?

– Да.

– То есть, если будешь поднимать темы, которые неудобны собеседнику, в какой-то момент остановишься?

– Скорее всего, нет. Но потом дам отсмотреть. Я не выкладываю интервью без правок героя. Меньшова, кстати, сказала, что она так никогда не делает – что человек сказал, то и будет в выпуске.

А я всегда с уважением отношусь к тому, кто ко мне пришел.

– Но тогда ты с неуважением относишься к своей работе.

– Да, но у меня и так все в порядке с самооценкой.

– То есть и дальше планируешь вести дружественные беседы?

– Пока да.

– Дудя* (признан иноагентом в России) любят во многом за то, что он может задать человеку максимально неудобный вопрос.

– Дудь – иноагент. Уехал из страны. А я хочу жить здесь. И быть иноагентом не хочу.

– Он тоже, наверное, не хочет.