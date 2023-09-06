Васильев поручил Исинбаевой озвучить позицию российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил в интервью РИА Новости, что легкоатлетка Елена Исинбаева имеет шанс в Международном олимпийском комитете (МОК) озвучить позицию российских спортсменов.
По его словам, благодаря тому, что Исинбаева 5 сентября сохранила место в комитете спортсменов МОК, у всего мира появилась возможность услышать российских атлетов, на данный момент не имеющих допуска к участию в Играх 2024 года.
«Конечно, Елена ничем не сможет помочь России в текущей ситуации, но она сможет заявить позицию российских спортсменов, которых никто не слышит», — заявил Васильев.
12 июля испанские СМИ сообщили о том, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».