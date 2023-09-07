Названы подробности ДТП с группой детей-велосипедистов в Ленобласти

В Ленинградской области произошло ДТП с большегрузом и легковым автомобилем. Погибли двое подростков, пострадали 10 человек, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в 10:45 мск в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия», в районе развязки на поселок Огоньки.

31-летний водитель тягача Scania протаранил двигавшуюся впереди колонну школьниц-велосипедисток из Сестрорецкой школы олимпийского резерва и сопровождающих их автомобиль Ford.

В ДТП погибли две девочки. Кроме того, пострадали еще девять подростков и тренер, находившийся в легковой машине.

Двух пострадавших спортсменок доставили в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых направили в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых осматривают медики.

Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Дело передано для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области.

В отношение водителя фуры возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Президент федерации по велоспорту Тюменской области Владимир Голыбин предположил в интервью «Комсомольской правде», что трагедия произошла по вине водителя фуры.