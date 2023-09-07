Названы подробности ДТП с группой детей-велосипедистов в Ленобласти
В Ленинградской области произошло ДТП с большегрузом и легковым автомобилем. Погибли двое подростков, пострадали 10 человек, пишет ТАСС.
Инцидент произошел в 10:45 мск в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия», в районе развязки на поселок Огоньки.
31-летний водитель тягача Scania протаранил двигавшуюся впереди колонну школьниц-велосипедисток из Сестрорецкой школы олимпийского резерва и сопровождающих их автомобиль Ford.
В ДТП погибли две девочки. Кроме того, пострадали еще девять подростков и тренер, находившийся в легковой машине.
Двух пострадавших спортсменок доставили в тяжелом состоянии с политравмами и переломом позвоночника в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу имени Раухфуса. Четверых направили в Рощинскую межрайонную больницу, еще четверых осматривают медики.
Ведется расследование обстоятельств произошедшего. Дело передано для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области.
В отношение водителя фуры возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Президент федерации по велоспорту Тюменской области Владимир Голыбин предположил в интервью «Комсомольской правде», что трагедия произошла по вине водителя фуры.
«Я так понимаю, удар на себя приняла машина сопровождения - именно в нее влетела «Скания», а иномарка уже по инерции сбила детей. Непонятно только, что случилось с водителем фуры. То ли уснул, то ли не увидел их. Хотя не увидеть группу сложно – форма у них очень яркая», - подчеркнул глава федерации.