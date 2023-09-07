Лидер движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян осудил запрет флага России на Олимпийских играх в Париже, напомнив о военных преступлениях, совершаемых военными Украины. Его слова приводит ТАСС.

У Дюпон-Эньяна спросили согласен ли он с позицией президента Франции Эммануэля Макрона по поводу недопустимости поднятия флага РФ на ОИ-2024 из-за совершаемых страной военных преступлений.

«Я полностью не согласен. Олимпийские игры — это собрание государств, не зависящее от ситуации. Будут подниматься флаги практических всех делегаций, в том числе флаг Украины, хотя мы видели зверства со стороны украинских военных», — ответил он на вопрос.

По словам политика, с обеих сторон линии фронта есть сторонники продолжения конфликта, но Франция оказывает чрезмерную поддержку Киеву, которая «является катастрофой для Европы». И это при том, что Украина осуществляет эскалацию, «пользуясь западной помощью с целью продления войны и отказа от любого сбалансированного мирного плана», отметил он.