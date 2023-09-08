Тело участника ОИ‑2006 нашли в Стокгольме спустя два месяца после смерти

Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк погиб при выполнении трюка в центре Стокгольма, сообщает Expressen.

ЧП произошло 16 июня, спортсмен решил выполнить переднее сальто с арочного моста Вестерброн ночью в центре города. Перед прыжком 36 летний Лундмарк включил видеокамеру на телефоне, чтобы запечатлеть трюк.

Очевидцы прыжка сообщили, что падение сноубордиста в воду «напомнило взрыв». Друзья спортсмена вызвали экстренные службы, когда он не выплыл на поверхность. Поисковая операция никаких результатов не дала.

27 августа случайный прохожий недалеко от набережной острова Риддархольмен в Стокгольме обнаружил тело Лундмарка, которого опознали по татуировкам.