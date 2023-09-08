Тело участника ОИ‑2006 нашли в Стокгольме спустя два месяца после смерти

Тело участника Олимпиады‑2006 обнаружили в Стокгольме спустя два месяца после трагедии
Шведский сноубордист Микаэль Лундмарк погиб при выполнении трюка в центре Стокгольма, сообщает Expressen.
ЧП произошло 16 июня, спортсмен решил выполнить переднее сальто с арочного моста Вестерброн ночью в центре города. Перед прыжком 36 летний Лундмарк включил видеокамеру на телефоне, чтобы запечатлеть трюк.
Очевидцы прыжка сообщили, что падение сноубордиста в воду «напомнило взрыв». Друзья спортсмена вызвали экстренные службы, когда он не выплыл на поверхность. Поисковая операция никаких результатов не дала.
27 августа случайный прохожий недалеко от набережной острова Риддархольмен в Стокгольме обнаружил тело Лундмарка, которого опознали по татуировкам.
В 2006 году сноубордист выступал в хафпайпе на Олимпиаде в Турине, где занял 27 е место.