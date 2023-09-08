Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, взят под стражу

«По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ и допросили водителя фуры в качестве подозреваемого, после чего предъявили ему обвинение и подготовили процессуальные документы для ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.



Данное ходатайство суд удовлетворил», – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.