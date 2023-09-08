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Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу

Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключен под стражу.

Водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, взят под стражу
© Sports.ru

Накануне грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две девочки погибли.

«По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ и допросили водителя фуры в качестве подозреваемого, после чего предъявили ему обвинение и подготовили процессуальные документы для ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Данное ходатайство суд удовлетворил», – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.