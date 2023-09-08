МОК планирует изменить часть Олимпийской хартии о правах человека

Пресс-служба Международного олимпийского комитета заявила, что организация планирует изменить часть Олимпийской хартии, которая затрагивает права человека. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что поправки затронут пункты 1 и 4 Основных принципов олимпизма. В них хартия определяет «всеобъемлющее обязательство по уважению прав человека».

Согласно поправкам, пункт 1 будет звучать следующим образом:

«Олимпизм – это философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое качества тела, воли и разума. Сочетая спорт с культурой и образованием, олимпизм стремится создать образ жизни, основанный на радости усилий, социальной ответственности и уважении международно признанных прав человека и универсальных фундаментальных этических принципов в рамках олимпийского движения».

В свою очередь, пункт 4 после поправок будет выглядеть следующим образом: «Занятие спортом является правом человека. Каждый человек должен иметь доступ к занятиям спортом без какой-либо дискриминации в отношении международно признанных прав человека в рамках олимпийского движения. Олимпийский дух требует взаимопонимания, духа дружбы, солидарности и честной игры».