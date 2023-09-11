Матыцин: сборная Китая выступит на Играх дружбы в 2024 году

«В «Играх дружбы» подтверждено участие команды Китая. Мы никому ничего не доказываем, мы – самодостаточная, мощная спортивная держава. Мы провели и Олимпиаду, и чемпионат мира, и Универсиады, мы уже всем всё доказали. Несмотря на сложный диалог и непонимание с определёнными спортивными организациями, лёд между нами уже тронулся. Есть пример федераций борьбы, дзюдо, тенниса. Постепенно лидеры мирового спорта понимают безысходность от ограничения российских спортсменов. Не нас должны куда то приглашать, мы будем кого то приглашать. Мы будем создавать новые форматы как страна, которая имеет на это право. И в этом отношении следующий год будет показательным», — приводит слова Матыцина «Матч ТВ».