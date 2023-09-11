Путин поручил приравнять победителей Игр дружбы к призерам Олимпиады

«Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призёрами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призёры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Всё возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займёт призовое место, он тоже получит выплаты как призёр Олимпиады», — цитирует Левитина «Матч ТВ».