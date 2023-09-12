Названа причина отсутствия главы ОКР Позднякова в составе комиссии МОК

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ответили на вопрос «Спорт-Экспресса» о причинах невключения главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в состав комиссии МОК.

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«В cоответcтвии cо cтандартной процедурой, каждый год cоcтав комиccий МОК переcматриваетcя и адаптируетcя. В рамках этого процеccа было принято решение не включать гоcподина Позднякова в cоcтав комиccии по программе на 2023 год», — cообщили в преcc-cлужбе МОК.

Поздняков входил в состав комиссии МОК с 2019 года. 10 сентября стало известно, что его не включили в новый состав комиссии. Как отмечает портал Inside the Games, россиянина заменит первый вице-президент Олимпийской ассоциации Ямайки Джеки Коуэн. Это единственное изменение в составе органа, состоящего из 24 человек.