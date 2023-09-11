Российского бойца UFC задержали в Таиланде за пытки и ограбление

Российский боец UFC Хусейн Асхабов был задержан в Таиланде. Его обвиняют в похищении гражданина Италии с последующими пытками и ограблением. Об этом сообщает Phuket News.

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Отмечается, что группа злоумышленников, в состав которой вошёл Асхабов, его брат Хасан и еще три человека, вломились на виллу гражданина Италии на Пхукете. Итальянца связали, после чего начали избивать с целью получить информацию о местонахождении ценностей. Источник сообщает, что мужчину избивали на протяжении всей ночи, после чего злоумышленники покинули виллу, забрав с собой имущества на сумму свыше 338 тысяч долларов.

Во время побега с места преступления грабители попали на запись камеры видеонаблюдения. Позже братья Асхабовы были задержаны полицией. Теперь им грозит несколько лет тюремного заключения.