Экс-глава МИД Австрии вступилась за российских спортсменов

Экс-глава МИД Австрии: «Российские спортсмены находятся под огромным давлением. Это очень жестокое отношение со стороны организаторов мероприятий»
Экс-глава МИД Австрии считает, что к российским спортсменам относятся жестоко.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к соревнованиям из-за ситуации на Украине.
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян в нейтральном статусе, однако это не касается представителей силовых ведомств и командных видов спорта.
«Внутри МОК есть много мнений [насчет выступления российских спортсменов на Олимпиаде], но многое в конечном итоге будет зависеть от позиции страны-хозяйки. В данном случае – от Франции.
Но Олимпийские игры были задуманы для того, чтобы объединять, а не разъединять. И я могу лишь попросить: пожалуйста, позвольте российским спортсменам, деятелям культуры жить своей жизнью, заниматься своим делом и не оказывать на них никакого политического давления.
Сейчас они находятся под огромным давлением, и это очень жестокое отношение со стороны организаторов многих европейских мероприятий, директоров соревнований, оргкомитетов и так далее.
Особенно тяжело, когда ты молодой спортсмен и у тебя не так много времени, когда ты можешь быть на пике формы.
Век спортсмена слишком короток, и через четыре года может быть уже поздно», – сказала Карин Кнайсль, которая была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год.
Экс-глава МИД Австрии: «Российские спортсмены находятся под огромным давлением. Это очень жестокое отношение со стороны организаторов мероприятий»
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