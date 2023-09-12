Экс-глава МИД Австрии вступилась за российских спортсменов

«Внутри МОК есть много мнений [насчет выступления российских спортсменов на Олимпиаде], но многое в конечном итоге будет зависеть от позиции страны-хозяйки. В данном случае – от Франции.



Но Олимпийские игры были задуманы для того, чтобы объединять, а не разъединять. И я могу лишь попросить: пожалуйста, позвольте российским спортсменам, деятелям культуры жить своей жизнью, заниматься своим делом и не оказывать на них никакого политического давления.



Сейчас они находятся под огромным давлением, и это очень жестокое отношение со стороны организаторов многих европейских мероприятий, директоров соревнований, оргкомитетов и так далее.



Особенно тяжело, когда ты молодой спортсмен и у тебя не так много времени, когда ты можешь быть на пике формы.



Век спортсмена слишком короток, и через четыре года может быть уже поздно», – сказала Карин Кнайсль, которая была министром иностранных дел Австрии с 2017-го по 2019 год.