Матч Румыния – Косово прервался почти на час из-за баннера

Матч сборных Румынии и Косово был прерван из-за политической акции фанатов.

© соцсети

Матч квалификации Евро-2024 на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки.

Перед этим фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором») развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия». Они также скандировали кричалку с такими словами.

Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского фланга «Бессарабия – это Румыния», сообщает Gazeta Sporturilor.

Рэзван Бурляну, президент Федерации футбола Румынии, общался с арбитрами и делегатом матча. Ультрас вели общение с полицией.

Игра возобновилась через 50 минут после паузы.

Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.