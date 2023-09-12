Матч Румыния – Косово прервался почти на час из-за баннера

Из-за баннеров и кричалок «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» на 50 минут прервали матч Румынии и Косово. Ультрас хозяев также жгли и бросали файеры
Матч сборных Румынии и Косово был прерван из-за политической акции фанатов.
Матч квалификации Евро-2024 на Национальном стадионе Бухареста был прерван при счете 0:0 на 18-й минуте французским арбитром Вилли Делажо. Команды ушли в раздевалки.
Перед этим фанаты хозяев из группировки Unite Sub Tricolor («Объединенные под Триколором») развернули на трибунах баннеры с сербским флагом и надписью «Косово – это Сербия». Они также скандировали кричалку с такими словами.
Кроме того, румынские ультрас жгли и бросали файеры. Также они растянули баннер с надписью на фоне румынского фланга «Бессарабия – это Румыния», сообщает Gazeta Sporturilor.
Рэзван Бурляну, президент Федерации футбола Румынии, общался с арбитрами и делегатом матча. Ультрас вели общение с полицией.
Игра возобновилась через 50 минут после паузы.
Отметим, что Румыния не признает государство Косово, провозгласившее свою независимость от Сербии в феврале 2008 года.
Бессарабия – историческая область в Восточной Европе, находившаяся в составе Румынии в 1918-1940 годах. Сейчас это территории Молдовы и Украины.
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Из-за баннеров и кричалок «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния» на 50 минут прервали матч Румынии и Косово. Ультрас хозяев также жгли и бросали файеры
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