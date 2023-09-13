Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего»

— Как справедливо отметил наш президент, киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне. В соответствии с Указом главы государства в 2024 году в Казани состоится первый в мире мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Высокотехнологичное фиджитал направление — исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки — уже вовлекло спортсменов из 38 стран.



Создана Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта — региональные отделения функционируют в 60 субъектах страны, вид спорта официально признан Минспорта в январе 2023 года, при этом исследования показывают, что уже сейчас 66% опрошенных россиян знают и поддерживают фиджитал спорт. К этому движению активно присоединяются и другие государства. Уже 15 стран подписали соглашение и развивают фиджитал спорт на четырех континентах. Это направление соответствует запросам современной молодежи на развитие цифровых навыков, при этом успешно вовлекает их в регулярные занятия классическим спортом. Тем самым мы формируем гармоничную личность с арсеналом востребованных сегодня навыков. Поддержка со стороны государства IT компаний дает дополнительный импульс развитию кибер- и фиджитал спорта.



Отмечу, что Правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», — приводит слова Чернышенко его пресс служба.