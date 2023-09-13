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Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего»

Вице премьер РФ Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех страны мира на «Игры Будущего».

Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира на «Игры Будущего»
© Пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

Первые «Игры будущего» пройдут в 2024 году в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

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— Как справедливо отметил наш президент, киберспорт популярен во всем мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне. В соответствии с Указом главы государства в 2024 году в Казани состоится первый в мире мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Высокотехнологичное фиджитал направление — исключительно российская разработка на стыке спорта, IT и науки — уже вовлекло спортсменов из 38 стран.

Создана Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта — региональные отделения функционируют в 60 субъектах страны, вид спорта официально признан Минспорта в январе 2023 года, при этом исследования показывают, что уже сейчас 66% опрошенных россиян знают и поддерживают фиджитал спорт. К этому движению активно присоединяются и другие государства. Уже 15 стран подписали соглашение и развивают фиджитал спорт на четырех континентах. Это направление соответствует запросам современной молодежи на развитие цифровых навыков, при этом успешно вовлекает их в регулярные занятия классическим спортом. Тем самым мы формируем гармоничную личность с арсеналом востребованных сегодня навыков. Поддержка со стороны государства IT компаний дает дополнительный импульс развитию кибер- и фиджитал спорта.

Отмечу, что Правительство по поручению Владимира Путина продолжит создавать международные соревнования новых форматов, основанных на принципах справедливости и здоровой конкуренции. Приглашаем клубные команды из всех стран мира на «Игры будущего», — приводит слова Чернышенко его пресс служба.

Во вторник президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке анонсировал проведение ежегодных соревнований по киберспорту в Дальневосточном федеральном округе, первый турнир пройдет уже в конце 2023 года.

«Газпром Медиа Холдинг» выступает информационным партнером Восточного экономического форума.