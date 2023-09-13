Финляндия снялась с ЧМ по командной гимнастике из-за участия РФ и Белоруссии

Сборная Финляндии отказалась от участия в чемпионате мира по командной гимнастике из-за допуска команд из России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации гимнастики страны.

«Помимо Финляндии, в соревнованиях не примут участие и другие европейские страны, в том числе Эстония», — добавили в организации.

Напомним, что турнир пройдет в 24 по 26 ноября в Алматы, Казахстан. Правление Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) заявляло, что не будет исключать сборные России и Белоруссии, оставив это решение на усмотрение страны-организатора. Казахстан не стал вводить каких-либо санкций в отношении российских и белорусских спортсменов в этой дисциплине.