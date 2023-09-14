Поздняков заявил, что российские спортсмены не выступят на Азиатских играх
Российские спортсмены не смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"В декабря прошлого года состоялся саммит в Лозанне, - сказал Поздняков. - Тема [участия российских спортсменов в Азиатских играх] была горячо подержана. Что произошло потом - сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23-го числа. Приглашения мы не получили".
Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Играх.