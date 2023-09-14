"В декабря прошлого года состоялся саммит в Лозанне, - сказал Поздняков. - Тема [участия российских спортсменов в Азиатских играх] была горячо подержана. Что произошло потом - сложно говорить. Надежды никакой абсолютно. Игры начинают 23-го числа. Приглашения мы не получили".