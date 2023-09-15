Поздняков отреагировал на призыв депутата Миронова расформировать ОКР

«Жаль, что отдельные народные избранники порой полностью теряют связь с реальностью и продолжают заниматься публичной подменой фактов.



Стойкое нежелание руководителя «Справедливой России» вникать в суть позиции ОКР по ключевым вопросам олимпийской тематики, которой он стал уделять пристальное внимание на просторах интернета в последнее время, уже не удивляет. Имеющий уши – да услышит, имеющий глаза – да увидит. Но привычка жить лозунгами явно сильнее. В МОК точно оценили бы.



А вот насчет того, что нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии и новые перспективы, я с Сергеем Мироновым полностью согласен. Тревожно, когда одна из ведущих, самобытных партий, теряет голоса избирателей, свои позиции и рискует стать структурой без будущего.



Тут, судя по всему, действительно необходимы реформы, свежие идеи. Ведь справедливо и то, что свято место пусто не бывает», – написал в своем телеграм-канале президент ОКР Станислав Поздянков.