Представитель Дацика рассказал о нахождении бойца в зоне СВО

Российский боец Вячеслав Дацик может присоединиться к Вооруженным силам (ВС) РФ в зоне спецоперации. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на его менеджера Якова Летова, спортсмену предложили подписать контракт.

Напомним, что прошлый бой с участием Дацика состоялся 18 августа в Москве. Он вышел на ринг в выставочном поединке по правилам бокса против Оли Томпсона — российский спортсмен отправил его в нокаунт. Накануне боец опубликовал в соцсетях видео, в котором сообщил, что прибыл в зону проведения спецоперации.

«Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение», — сказал Летов.