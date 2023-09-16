Звезде кулачных боев грозит 6 лет колонии за кражу в Шереметьево

В Москве арестован боксёр Садуди Шримуан - звезда кулачного промоушена Bare Knuckle. Ему предстоит провести 2 месяца в подмосковном СИЗО, сообщает Telegram-канал Mash.

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Боксеру грозит реальное уголовное наказание – шесть лет колонии.

Шримуана подозревают в краже наручных часов в аэропорту Шереметьево. В полицию сообщил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов, пишет «Чемпионат».

Он прошёл досмотр и обнаружил пропажу часов Armand Nicolet стоимостью 300 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как боксёр берёт дорогой аксессуар и покидает аэропорт.