Звезде кулачных боев грозит 6 лет колонии за кражу в Шереметьево
В Москве арестован боксёр Садуди Шримуан - звезда кулачного промоушена Bare Knuckle. Ему предстоит провести 2 месяца в подмосковном СИЗО, сообщает Telegram-канал Mash.
Боксеру грозит реальное уголовное наказание – шесть лет колонии.
Шримуана подозревают в краже наручных часов в аэропорту Шереметьево. В полицию сообщил сотрудник налоговой службы из Дагестана Узден Узденов, пишет «Чемпионат».
Он прошёл досмотр и обнаружил пропажу часов Armand Nicolet стоимостью 300 тысяч рублей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как боксёр берёт дорогой аксессуар и покидает аэропорт.
Шримуан является известным бойцом. Он чемпион Азии по боксу, успешно выступал в Bare Knuckle. В России спортсмен должен был выступить на турнире RCC Hard 16 сентября.
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