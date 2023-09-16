Кондратюк махнул рукой на вопрос о разрыве с Трусовой

Российский фигурист Марк Кондратюк после показа короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве порадовался открытию сезона. Его слова приводит Sport24.
«Рад, что сезон открыт. Будем стараться держать марку. Моя программа — это битва с быком, но не в прямом смысле, а что-то более философское. Деньги — 10 тысяч долларов, которые выиграл в споре Плющенко, тратить не буду, будут лежать», — заявил фигурист.
На вопрос о возможном разрыве романтических отношений с фигуристкой Александрой Трусовой Кондратюк махнул рукой и промолчал. Ранее о расставании спортсменов рассказала тренер Татьяна Тарасова.
Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). В том же году он завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине (Эстония). В минувшем сезоне фигурист стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.
Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй.