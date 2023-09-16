Кондратюк махнул рукой на вопрос о разрыве с Трусовой

Российский фигурист Марк Кондратюк после показа короткой программы на контрольных прокатах сборной России в Москве порадовался открытию сезона. Его слова приводит Sport24.

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«Рад, что сезон открыт. Будем стараться держать марку. Моя программа — это битва с быком, но не в прямом смысле, а что-то более философское. Деньги — 10 тысяч долларов, которые выиграл в споре Плющенко, тратить не буду, будут лежать», — заявил фигурист.

На вопрос о возможном разрыве романтических отношений с фигуристкой Александрой Трусовой Кондратюк махнул рукой и промолчал. Ранее о расставании спортсменов рассказала тренер Татьяна Тарасова.

Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). В том же году он завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине (Эстония). В минувшем сезоне фигурист стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.