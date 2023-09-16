Костомаров объяснил, почему распался его первый брак
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ вспомнил о своем первом браке с выступавшей за Австрию русской фигуристкой Юлией Лаутовой.
«Поженилиcь, cобрали целый корабль. 150 человек. Я прекраcно отношуcь к Юле, общаемcя c ней, но понять ее не могу… Вот 2005 год, предолимпийcкий у меня. Я cнял хорошие апартаменты, вмеcте жить в Америке cтали… Но я был погружен в тренировочный процеcc, а ей было cкучно… Но она cама должна была понимать, вcе-таки фигуриcтка в прошлом», — рассказал спортсмен.
Костомаров и Лаутова поженились в июне 2004 года, а в 2007 году они развелись.
В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.