Поздняков связал санкции МОК к ЦСКА с недобросовестной конкуренцией

"ЦСКА сыграл ключевую роль в начале 90-х, когда не позволил развалиться спортивным командам, и сейчас находится в авангарде спорта, - сказал Поздняков. - Видимо, именно с этим связаны несправедливые санкции, который ввел МОК. Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а доказывать ущербность и ошибочность таких действий".

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Ряд федераций последовали рекомендациям МОК, однако остальные продолжают не допускать россиян и белорусов к международным стартам.