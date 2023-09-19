Матыцин высказался об условиях допуска россиян на международные старты

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) на турниры допускаются только индивидуальные нейтральные атлеты, что исключает участие в командных видах спорта. Более того, чтобы получить приглашение, спортсмену нужно пройти проверку на нейтральность, то есть отсутствие принадлежности к силовым структурам, а также активной поддержки СВО. Некоторые федерации даже требуют от россиян подписать соответствующую декларацию.