Российская пловчиха рассказала о жизни в Дубае

«Дубай — очень интересный город. Здесь можно найти жизнь по любому кошельку. Например, я снимаю двухкомнатную квартиру. В год у меня выходит где-то на российские деньги — 1 миллион 300 тысяч рублей. Это средняя цена квартиры.



Если брать ЖКХ, я приблизительно плачу 100-150$ в месяц и дополнительно около 200$ в месяц за кондиционер и интернет дома, который идет вместе с ТВ. Мобильный пакет я взяла недешевый, потому что мне маме нужно звонить, а она у меня с интернетом совершенно не дружит, поэтому обычные звонки на мобильный телефон. У меня выходит приблизительно 100$ в месяц. Видите, суммы далеко не маленькие даже по московским меркам», — заявила спортсменка.