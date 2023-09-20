Исинбаева удалила из своей соцсети фото с Путиным

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удалила у себя из социальной сети фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, речь идет о снимке, опубликованном 17 ноября 2017 года. Фото сделали на Олимпиаде-2014 в Сочи. Исинбаева на тот момент исполняла обязанности мэра Олимпийской деревни, а Путин приехал туда с целью посмотреть на жизнь спортсменов. Тогда же чемпионка официально объявила, что стала членом команды Путина перед президентскими выборами 2018 года.

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«Я в команде Putin Team», — гласила подпись под фотографией с главой РФ.

Теперь же данного снимка у Исинбаевой на странице нет. Время и причины его удаления остаются неизвестными. Чемпионка пока никак не прокомментировала это.