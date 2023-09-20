Азат Кадыров: минспорту нужен ежегодный бюджет в 100-120 миллиардов рублей

«Проектом закона на 2024-2026 годы по программе развития физической культуры и спорта предусмотрено выделение 55,8 млрд рублей в 2024 году, 41,5 млрд в 2025 году.



У нас заканчивается федеральный проект, и до конца перспективы не определены, поэтому снижение объема ассигнований является плановым.



В рамках формирования проектов сформирован перечень вопросов по госпрограмме. На правительственных совещаниях поддержана дополнительная потребность в 18,4 в млрд рублей в 2024 году», – сказал Азат Кадыров на заседании комитета Госдумы по физкультуре и спорту.