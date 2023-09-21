В Госдуме заявили, что Россия не должна быть донором WADA

«Я нахожусь во Владимирской области вместе с министром спорта, главами Олимпийского и Паралимпийского комитетов, президентами федераций по видам спорта на форуме, организованном РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — «Газета.Ru»), мы будем обсуждать этот вопрос. На самом деле, давно идут дискуссии, стоит ли действительно платить WADA, если существуют антироссийские настроения — при том, что Россия была одним из крупнейших плательщиков. И мы понимаем, что существующие претензии носят дискриминационный характер по национальному признаку. Какой смысл быть донором этой организации, если она к нам так относится? Это как минимум нечестно по отношению к России», — сказал Свищев.