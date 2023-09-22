Песков: Россия надеется вернуться в «олимпийскую семью»

«Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует. Восторжествует идея олимпизма. И мы снова реинтегрируемся в «олимпийскую семью». Из-за нынешних санкций пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. Конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения», — приводит слова Пескова ТАСС.