В Кремле рассказали, будет ли продолжено госфинансирование российского спорта

«Ситуация с Играми пока не ясна. Звучат голоса, что для участия россиян их не должно финансировать государство. Развитие спорта невозможно без государства. Мы продолжим линию по финансированию спорта высших достижений. Что касается этих ограничений, то, в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма», — заявил Песков.