В Кремле рассказали, будет ли продолжено госфинансирование российского спорта

Песков об участии россиян в Олимпиаде в Париже: ситуация пока не ясна
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что пока неизвестно, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх в Париже.
«Ситуация с Играми пока не ясна. Звучат голоса, что для участия россиян их не должно финансировать государство. Развитие спорта невозможно без государства. Мы продолжим линию по финансированию спорта высших достижений. Что касается этих ограничений, то, в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма», — заявил Песков.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Олимпийские игры еще не принято.