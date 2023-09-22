Китай не разрешил трем индийским спортсменкам въезд в страну

«Правительству Индии стало известно, что китайские власти целенаправленно и преднамеренно дискриминировали некоторых индийских спортсменов из штата Аруначал-Прадеш, отказывая им в аккредитации и допуске на XIX Азиатские игры.



В соответствии с давней и последовательной позицией Индия решительно отвергает различный подход к обращению с индийскими гражданами на основании их места жительства или этнической принадлежности.



Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью Индии», – заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.