РУСАДА допускает возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA

"В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение национального законодательства, РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы. РУСАДА, в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства, на данный момент со стороны WADA нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило", - говорится в заявлении пресс-службы РУСАДА.

"В настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA, в случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в CAS в Лозанне. РУСАДА продолжает выполнять все функции без каких-либо ограничений и в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и регламентов", - также отмечается в сообщении.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.