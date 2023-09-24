РУСАДА ответило на обвинение WADA в невыполнении условий восстановления

Российское антидопинговое агентство опубликовало заявление, в котором ответило на появившуюся информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство обвинило организацию в невыполнении условий по восстановлению статуса.

В пятницу WADA сообщило о том, что РУСАДА по-прежнему не соответствует кодексу организации. И если оно не выполнит все условия критерия соответствия, то через 21 день новое наказание вступит в силу. WADA назвало причину - Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. И если за указанный срок это не будет исправлено, то российских спортсменов снова лишат права выступать под флагом страны.

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РУСАДА опубликовало заявление, в котором ответило на эти обвинения.

"В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение национального законодательства. РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы", - говорится в заявлении.

В РУСАДА напомнили, что в кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ.

Также в организации подчеркнули, что "в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства". И на данный момент нареканий со стороны WADA не поступило.

А в настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA. И в случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.