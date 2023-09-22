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WADA вынесло обвинительные приговоры по 218 делам на основании данных Московской антидопинговой лаборатории

WADA вынесло обвинительные приговоры по 218 делам на основании базы данных LIMS.

WADA наказало 218 российских спортсменов
© Sports.ru

Всемирное антидопинговое агентство получило базу данных Московской антидопинговой лаборатории в 2019 году.

«Тем временем продолжается рассмотрение дел, возбужденных в результате изъятия WADA данных и проб из московской лаборатории.

К настоящему моменту по 218 делам были вынесены обвинительные приговоры и применены санкции.

Еще по 63 делам были предъявлены обвинения, по многим другим делам продолжаются активные разбирательства», – говорится в пресс-релизе WADA.

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