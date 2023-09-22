WADA наказало 218 российских спортсменов

«Тем временем продолжается рассмотрение дел, возбужденных в результате изъятия WADA данных и проб из московской лаборатории.



К настоящему моменту по 218 делам были вынесены обвинительные приговоры и применены санкции.



Еще по 63 делам были предъявлены обвинения, по многим другим делам продолжаются активные разбирательства», – говорится в пресс-релизе WADA.