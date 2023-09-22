Глава МОК заявил о сдвиге в сторону Азии

— Сотрудничество с Олимпийским комитетом Китая развивается очень хорошо. И во многих международных федерациях Китай играет все более возрастающую и важную роль. Это очень ценно, потому что мы видим общий сдвиг в мире в сторону Азии в спорте, но не только в спорте. Китай является ведущей страной, и именно поэтому мы так ценим наше тесное партнерство с Китаем в области спорта.



Во первых, Азиатские игры станут самыми масштабными соревнованиями за всю историю, в которых примут участие более 12 000 спортсменов. Во вторых, они также установят новые стандарты в отношении выбросов углекислого газа, концепции «Ноль отходов» и многих других усилий



Поистине уникальная Олимпиада 2022 в Пекине подняла уровень зимних Олимпийских игр на новую высоту с точки зрения участия спортсменов и познакомила более 300 миллионов китайцев с зимними видами спорта, — сказал Бах в интервью агентству Синьхуа.