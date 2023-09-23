Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона Нагорного
Россиянин Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, попал в черный список Канады, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
В очередной санкционный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо.
В активе Нагорного золотая медаль Игр в Токио в командном турнире, а также три победы на чемпионатах мира.
Предположительно, в список он был внесен на фоне занимаемой позиции: на параде Победы в 2022 году он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».
Напомним, что с 2014 года правительство Канады занимает откровенно антироссийскую позицию. Оттава ввела несколько крупных пакетов рестрикций против Москвы, с 2022 года начала поставки вооружений и военной техники Киеву.
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