Канада внесла в санкционный список олимпийского чемпиона Нагорного

Россиянин Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, попал в черный список Канады, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

В очередной санкционный список попали 42 физических и 21 юридическое лицо.

В активе Нагорного золотая медаль Игр в Токио в командном турнире, а также три победы на чемпионатах мира.

Предположительно, в список он был внесен на фоне занимаемой позиции: на параде Победы в 2022 году он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».