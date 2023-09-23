Гимнаст Никита Нагорный призвал политиков оставить спорт

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный после включения его в санкционный список Канады обратился к политикам.

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Нагорный в своей Telegram-канале обратился к политикам с просьбой оставить в покое спорт и всех, кто верит в спортивное единство.

"Оставьте спорт и всех, кто верит в спортивное единство. А своим скажу только одно: не ведитесь на провокации, мы выше этого, правда за нами", - написал он.

Это сообщение он сопроводил картинкой от болельщика из Канады, который хотел бы увидеть Нагорного на Играх в Париже в 2024 году.