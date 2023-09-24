Нападающий сборной Англии разбил Rolls-Royce за €800 тыс.

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд разбил в ДТП Rolls-Royce за €800 тыс. Машина получила сильные повреждения, футболист не пострадал, пишет The Sun.

Инцидент произошел в субботу вечером, 23 сентября. Рэшфорд после матча с «Бернли» (1:0) покинул базу «Манчестер Юнайтед» и по пути домой врезался в другой автомобиль.

По данным газеты, 25-летнему нападающему принадлежит целый парк машин премиум-класса. В нем есть три Rolls-Royce, McLaren 765 Long Tail и Lamborghini Urus Performante. В аварию попал самый дорогой автомобиль из всех - Rolls-Royce Black Badge Wraith за €800 тыс.