Депутат Свищев: мне неприятно, что спортсмены идут выступать за другую страну

« В каждом случае нужно индивидуально разбираться. И в более спокойные времена в каждой стране, федерации были переходы спортсменов, смены спортивного гражданства. Ничего в этом особенного не было.



Да, сейчас ребята стали чаще менять страну для того, чтобы в конечном счёте у них была возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих международных соревнованиях. Мне кажется, спортсмены торопятся. Всё таки мы видим, что одна федерация за другой начала допускать наших спортсменов. Пусть с ограничениями и всевозможными санкциями, но всё же допускать.



Надо понимать, что достижения наших спортсменов были сделаны в том числе благодаря России, российским и советским спортивным школам. В них атлеты тренировались, эти школы дали им возможность. Страна вкладывала ресурс, потенциал, свои знания в них. Как правило, воспитывают спортсмена на налоги, которые простые граждане отчисляли. На эти деньги содержатся многие спортивные школы, клубы и секции. Поэтому лично мне неприятно, когда ребята, как мне кажется, горячатся, торопятся и идут выступать за другую страну.



Мне кажется, просто надо потерпеть, подождать. Уверен, если не сегодня, то уже завтра будут допущены все наши спортсмены по всем видам спорта» , — сказал Свищёв в интервью «Матч ТВ».