Гендиректор РУСАДА уверена, что процесс восстановления агентства не завершится в 2023 году

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила уверенность, что процесс восстановления статуса РУСАДА не завершится до конца года.

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В среду в Государственной думе РФ проходит круглый стол на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу.

— Минспорт не заинтересован в этих поправках, верно?

— Смотрите, у нас есть 21 день, чтобы направить уведомление по решению исполкома WADA. Однозначного ответа я дать не могу, согласимся мы или нет, мы должны провести консультации. Я очень ждала позиции ЮНЕСКО по данному вопросу. Минспорт участвует в заседаниях. Надеюсь, что после конференции сторон мы получим четкую позицию ЮНЕСКО.

— Есть надежда, что до конца года РУСАДА восстановят?

— Если мы говорим о судебном процессе в CAS, это не быстро, и до конца года никакой процесс не завершится, это очевидно. То есть если мы не согласны с решением исполкома, WADA подает в суд, и времени на процесс уйдет очень много. Если же мы решаем вносить изменения в законодательство, то это тоже не быстро. Думаю, это следующий год, не раньше, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».