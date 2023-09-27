Гендиректор РУСАДА уверена, что процесс восстановления агентства не завершится в 2023 году
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила уверенность, что процесс восстановления статуса РУСАДА не завершится до конца года.
В среду в Государственной думе РФ проходит круглый стол на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу.
— Минспорт не заинтересован в этих поправках, верно?
— Смотрите, у нас есть 21 день, чтобы направить уведомление по решению исполкома WADA. Однозначного ответа я дать не могу, согласимся мы или нет, мы должны провести консультации. Я очень ждала позиции ЮНЕСКО по данному вопросу. Минспорт участвует в заседаниях. Надеюсь, что после конференции сторон мы получим четкую позицию ЮНЕСКО.
— Есть надежда, что до конца года РУСАДА восстановят?
— Если мы говорим о судебном процессе в CAS, это не быстро, и до конца года никакой процесс не завершится, это очевидно. То есть если мы не согласны с решением исполкома, WADA подает в суд, и времени на процесс уйдет очень много. Если же мы решаем вносить изменения в законодательство, то это тоже не быстро. Думаю, это следующий год, не раньше, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».
Ранее исполком Международного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса, тесно связанные с законодательством. Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. У российской организации есть 21 день с даты получения официального уведомления о новых условиях восстановления, чтобы оспорить утверждение WADA.