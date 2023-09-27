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Гендиректор РУСАДА уверена, что процесс восстановления агентства не завершится в 2023 году

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила уверенность, что процесс восстановления статуса РУСАДА не завершится до конца года.

Гендиректор РУСАДА уверена, что процесс восстановления агентства не завершится в 2023 году
© Матч ТВ

В среду в Государственной думе РФ проходит круглый стол на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу.

— Минспорт не заинтересован в этих поправках, верно?

— Смотрите, у нас есть 21 день, чтобы направить уведомление по решению исполкома WADA. Однозначного ответа я дать не могу, согласимся мы или нет, мы должны провести консультации. Я очень ждала позиции ЮНЕСКО по данному вопросу. Минспорт участвует в заседаниях. Надеюсь, что после конференции сторон мы получим четкую позицию ЮНЕСКО.

— Есть надежда, что до конца года РУСАДА восстановят?

— Если мы говорим о судебном процессе в CAS, это не быстро, и до конца года никакой процесс не завершится, это очевидно. То есть если мы не согласны с решением исполкома, WADA подает в суд, и времени на процесс уйдет очень много. Если же мы решаем вносить изменения в законодательство, то это тоже не быстро. Думаю, это следующий год, не раньше, — передает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».

Ранее исполком Международного антидопингового агентства (WADA) на заседании в Шанхае пришел к выводу, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса, тесно связанные с законодательством. Исполком WADA последовал рекомендации собственного комитета по соответствию и установил новые критерии для восстановления РУСАДА. У российской организации есть 21 день с даты получения официального уведомления о новых условиях восстановления, чтобы оспорить утверждение WADA.