Журова: странно, что Исинбаева никак не комментирует реакцию на свои слова

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее. Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила», — считает Журова.