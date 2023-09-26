Свищев: МОК может изменить критерии допуска после решения УЕФА по сборным России

Международный олимпийский комитет (МОК) может изменить критерии допуска россиян в командных видах спорта после решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по сборным России среди игроков до 17 лет. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

"Важное событие в российском и международном футболе, - сказал Свищев. - Коллеги понимают, что нельзя отстранять спортсменов по национальному и политическому признакам. Это может быть сигналом для федераций в командных видах спорта, а также для МОК в плане изменения критериев допуска. Повод для пересмотра рекомендации".

В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.