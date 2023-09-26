$96.24+0.09101.99-0.26

В Госдуме отреагировали на заявления о «продаже Родины» Еленой Исинбаевой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критической реакции представителей российского спортивного сообщества на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжке с шестом Елены Исинбаевой. Журова заявила «Газете.Ru», что хотела бы услышать пояснения от самой Исинбаевой.

«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее. Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила», — считает Журова.

Видео дня

17 июля Исинбаева заявила, что врученные ей награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Также она заявила, что ее звание майора российской армии является лишь номинальным. Ее слова вызвали бурное обсуждение и критическую реакцию общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины. Стоит отметить, что спортсменка больше не проживает в России. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России. Ее слова передает РИА Новости.

«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор - это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка.

Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.

Читать новость полностью

Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше "Озверина" после ее слов об Исинбаевой

Высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об отъезде олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой из России было слишком грубым, сказал в интервью kp.ru комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить «Озверина», либо — коньяка по утрам», — сказал Губерниев.

Читать новость полностью

Татьяна Тарасова: «Исинбаева была великой спортсменкой. А что она делает в обыкновенной жизни, меня мало волнует»

Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елены Вяльбе о Елене Исинбаевой.

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь.

Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.

Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь к Вяльбе», – отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В Кремле высказались о ситуации с Исинбаевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Его слова приводит ТАСС.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.

Читать новость полностью

3
Главное о спорте
Больше новостей
Рамблер: главные новости