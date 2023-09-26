В Госдуме отреагировали на заявления о «продаже Родины» Еленой Исинбаевой
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о критической реакции представителей российского спортивного сообщества на высказывания двукратной олимпийской чемпионки в прыжке с шестом Елены Исинбаевой. Журова заявила «Газете.Ru», что хотела бы услышать пояснения от самой Исинбаевой.
«Я все-таки продолжаю настаивать на том, что мне хотелось бы услышать объяснения от Елены. Вокруг этой темы очень много манипуляций, хочется услышать ее разъяснения и уже сделать выводы. Странно, что она никак не комментирует эту тему. Надо у нее спрашивать, а не у нас, так называемых «комментаторов», которые не знают, что правда, а что — нет. А иностранные СМИ могут написать что угодно. Поэтому я и жду хоть какой-то комментарий от нее. Пока получается, что мы своих же пытаемся «гасить», хотя надо просто призвать Лену к ответу, а не комментировать, что она говорила, а что не говорила», — считает Журова.
17 июля Исинбаева заявила, что врученные ей награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Также она заявила, что ее звание майора российской армии является лишь номинальным. Ее слова вызвали бурное обсуждение и критическую реакцию общественности.
В феврале 2023 года Исинбаева попала на 50 лет в санкционный список Украины. Стоит отметить, что спортсменка больше не проживает в России. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России. Ее слова передает РИА Новости.
«Ну, и слава богу, что она свалила отсюда с такими открытыми глазами. «Я с Бахом дотерла, а майор - это все номинально». Ребят, ну так нельзя. Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь. Надо как-то определиться, она уже немаленькая девочка.
Не пыталась и никогда не пойму ее. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь», — сказала Вяльбе.
Высказывание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе об отъезде олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой из России было слишком грубым, сказал в интервью kp.ru комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
«Кажется, Елена Валерьевна сейчас озабочена политической конъюнктурой, а не заботой о своих спортсменах, которая всегда остается на словах. К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить «Озверина», либо — коньяка по утрам», — сказал Губерниев.
Татьяна Тарасова: «Исинбаева была великой спортсменкой. А что она делает в обыкновенной жизни, меня мало волнует»
Татьяна Тарасова прокомментировала слова Елены Вяльбе о Елене Исинбаевой.
«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь.
Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.
Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь к Вяльбе», – отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации с двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Его слова приводит ТАСС.
«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы "продавала родину". Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.