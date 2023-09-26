В Госдуме отреагировали на заявления о «продаже Родины» Еленой Исинбаевой

«Каждый человек живет там, где хочет и может. Почему Исинбаева вызывает у Вяльбе такую реакцию? Даже нет времени в этом разбираться. Это не мой вопрос. Никто не должен оказывать никакого влияния на нашу жизнь.



Исинбаева не сделала ничего противозаконного. Она же не просто обманула государство и уехала. Она поживет там, подумает, и, может быть, вернется. А если не вернется, то не вернется, выучит там детей.



Чужая жизнь меня не волнует. Исинбаева была великой спортсменкой. Она была в одной сборной с моими спортсменами и защищала нашу родину. И не раз, и не два. А то, что она делает в своей обыкновенной жизни, меня мало волнует. При этом я очень хорошо отношусь к Вяльбе», – отметила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.