В РУСАДА раскрыли сумму выплат по решениям WADA
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что по решениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже выплачено более 270 миллионов рублей.
В среду в Государственной думе РФ проходит круглый стол на тему соответствия антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу. В пятницу, 22 сентября, WADA опубликовало релиз, в котором сообщило, что РУСАДА пока не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса.
— Мы приняли все необходимые меры по восстановлению. Было два основных направления — выполнение решений CAS и выполнение мониторингового плана в процессе восстановления. Мы не удивились решению, которое было оглашено в пятницу. Поясню, почему мы не согласны с решением, но не были удивлены.
Решение CAS есть в открытом доступе, все шаги понятны. Для нас самый сложный процесc — выплаты по решению, не все те суммы, которые мы должны оплатить, мы понимали. Курс рос день ото дня, мы получали средства от министерства финансов. Но пока шел процесс от получения счета до выплат, курс рос.
Тем не менее РУСАДА выплатило все необходимые суммы, которые требовалось. Общая сумма — 273 миллиона рублей. Это только по решениям WADA. Сама оценка условий восстановления тоже потребует оплаты WADA. Счет еще не получен, ждем его, — предает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».
— Что касается сумм, которые мы услышали от WADA. Работа ведется, мы в тесном контакте с сотрудниками WADA. Если мы говорим о сумме за мониторинг выполнения условий и так далее, на наш вопрос о той или иной сумме, мы получаем исчерпывающие ответы. Мы не политическая организация, я не принимаю политических решений, — добавила Логинова.