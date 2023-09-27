В РУСАДА раскрыли сумму выплат по решениям WADA

— Мы приняли все необходимые меры по восстановлению. Было два основных направления — выполнение решений CAS и выполнение мониторингового плана в процессе восстановления. Мы не удивились решению, которое было оглашено в пятницу. Поясню, почему мы не согласны с решением, но не были удивлены.



Решение CAS есть в открытом доступе, все шаги понятны. Для нас самый сложный процесc — выплаты по решению, не все те суммы, которые мы должны оплатить, мы понимали. Курс рос день ото дня, мы получали средства от министерства финансов. Но пока шел процесс от получения счета до выплат, курс рос.



Тем не менее РУСАДА выплатило все необходимые суммы, которые требовалось. Общая сумма — 273 миллиона рублей. Это только по решениям WADA. Сама оценка условий восстановления тоже потребует оплаты WADA. Счет еще не получен, ждем его, — предает слова Логиновой корреспондент «Матч ТВ».