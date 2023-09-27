Минспорт планирует создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов России
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил «Матч ТВ», что ведомство планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.
В среду в Госдуме РФ проходит первое заседание рабочей группы по поддержке российских спортсменов в современных условиях под руководством заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Антона Шипулина.
— У нас заложены в бюджете деньги на выплаты за ОИ, мы от них пока не отказываемся. Программы подготовки к Играм 2024 и 2026 годов не свернуты. Тем не менее Игорем Левитиным на ВЭФ уже было анонсировано, что на «Играх дружбы» предусмотрены выплаты, соответствующие Олимпиадам. Соответственно, это 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей.
Что касается заработных плат. ЦСП ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров. Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».
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Минспорт планирует создать «золотую сотню» спортсменов, чтобы ограничить смену гражданства среди ведущих атлетов России