Минспорт планирует создать «золотую сотню» спортсменов

— У нас заложены в бюджете деньги на выплаты за ОИ, мы от них пока не отказываемся. Программы подготовки к Играм 2024 и 2026 годов не свернуты. Тем не менее Игорем Левитиным на ВЭФ уже было анонсировано, что на «Играх дружбы» предусмотрены выплаты, соответствующие Олимпиадам. Соответственно, это 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей.



Что касается заработных плат. ЦСП ту зарплату, которая у нас есть для спортсмена, то есть максимально 147 тысяч, в следующем году доведет до 200 тысяч. То же самое касается тренеров. Кроме того, мы хотим ввести понятие «золотая сотня» для выдающихся спортсменов, чтобы их не перетаскивали в другие национальные сборные, чтобы была обеспечена достаточная заработная плата, — сказал Морозов корреспонденту «Матч ТВ».