Свищев оценил идею создания «золотой сотни» российских спортсменов

«Намерения благие, но почему только сотня, а не тысяча или десять тысяч?» — Свищев о «золотой сотне» российских спортсменов
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что считает неплохой идеей создание «золотой сотни» российских спортсменов, однако стоит увеличить количество атлетов с улучшенными условиями.
В среду заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил «Матч ТВ», что ведомство планирует ввести понятие «золотой сотни» среди ведущих российских спортсменов с достойной заработной платой, чтобы ограничить смену спортивного гражданства.
— Идея неплохая, с хорошими намерениями, но почему только сотня, а не тысяча или десять тысяч? Разве у нас всего сто топовых спортсменов? В России только видов спорта больше ста. Конечно, пока это только проект, надо обсудить все с коллегами и выяснить, как можно увеличить количество и улучшить условия. Намерения точно благие, поддерживать и обеспечивать спортсменов необходимо. Но вторая немаловажная часть заключается в том, что надо продолжать бороться за то, чтобы наших спортсменов восстановили на международной арене. Недостаточно просто платить высокую зарплату, денежная мотивация только временно сможет решить проблемы по неучастию наших ребят в международных соревнованиях, — сказал Свищев «Матч ТВ».
В среду в Госдуме РФ проходит первое заседание рабочей группы по поддержке российских спортсменов в современных условиях под руководством заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту Антона Шипулина.