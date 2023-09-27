Свищев оценил идею создания «золотой сотни» российских спортсменов

— Идея неплохая, с хорошими намерениями, но почему только сотня, а не тысяча или десять тысяч? Разве у нас всего сто топовых спортсменов? В России только видов спорта больше ста. Конечно, пока это только проект, надо обсудить все с коллегами и выяснить, как можно увеличить количество и улучшить условия. Намерения точно благие, поддерживать и обеспечивать спортсменов необходимо. Но вторая немаловажная часть заключается в том, что надо продолжать бороться за то, чтобы наших спортсменов восстановили на международной арене. Недостаточно просто платить высокую зарплату, денежная мотивация только временно сможет решить проблемы по неучастию наших ребят в международных соревнованиях, — сказал Свищев «Матч ТВ».