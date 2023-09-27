Минспорт РФ: новые области имеют право участвовать во всех соревнованиях на территории России

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов на заседании Госдумы заявил, что представители новых территориальных образований (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) имеют право принимать участие в любых соревнованиях на территории Российской Федерации.

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В среду Морозов выступил в Госдуме по теме «Формирование системы спортивных соревнований регионального, межрегионального и всероссийского уровней, позволяющих в условиях санкций со стороны иностранных государств обеспечить участие в них спортсменов и спортивных команд новых территориальных образований, а также снятие ограничений со спортсменов игровых видов спорта, проживающих в Республике Крым, г. Севастополе и новых территориях на участие в российских соревнованиях».

— Все новые территориальные образования (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) имеют право участвовать во всех соревнованиях, которые есть на территории РФ. Если говорить про командные виды спорта, в частности, футбол, то есть позиция международных федераций — особый статус Крымской территории, командам оттуда запрещено участвовать в российских соревнованиях. У нас есть наши нормативные акты, по которым регламентируется выступление спортсменов. Каких то нареканий по этой системе у нас не поступало.

— Какие меры принимаются для того, чтобы спортсменов из Крыма и новых регионов включить в российские соревнования?