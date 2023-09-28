Фетисов: «Бах не существует для меня как президент МОК»

«Спортсмены, которые принимали решение участвовать в прошлых Олимпиадах, ни в чем не были виноваты. Ситуация поменялась с момента начала СВО. Это достаточно большой промежуток.



Конечно, обидно за ребят, которые готовились к Олимпиадам. Надеюсь, решение будет в пользу разума, спорта и его принципов. Но решение о принятии ограничений сложно воспринимать. Я говорил в свое время, чтобы мы сразу определили: возвращение в олимпийское движение только с флагом и гимном, чтобы не было инсинуаций и разных разводок, что они сначала примут одно, а потом другое.



Не знаю, какие там новые дополнительные условия, но они неприемлемы в этой ситуации.



Касаемо Баха... Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена.



Олимпийское движение считалось символом единения, спортивного принципа. Пьер де Кубертен говорил, что спорт – мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения, и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации.



Здесь надо подумать о том, что, скорее всего, она не соответствует тем принципам, которые сделали Олимпийские игры самым смотрибельным спортивным мероприятием», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.