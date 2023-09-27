Замминистра спорта: «Никаких решений по «золотой сотне» сейчас нет»

«Происходит рабочее обсуждение различных подходов по стимулированию спортсменов и тренеров в текущей ситуации. Никаких решений по «золотой сотне», никаких финальных формулировок, определений сейчас нет. Мы обсуждаем с экспертным сообществом, что можно было бы предпринять.



У нас есть намерения повысить заработную плату спортсменам и тренерам, может быть, поддержать спортсменов, достигших выдающихся результатов, но это обсуждение имеет только рабочий и дискуссионный характер, поскольку в это должны быть вовлечены многие структуры.



Для нас потеря, когда спортсмен переходит в состав сборной команды другого государства, так как в спортсмена вкладываются определенные силы и ресурсы. Мы хотим, чтобы спортсмены выступали за российскую сборную и оставались у нас и делаем для этого все возможное. Но пока это только рабочее обсуждение различных вариантов», – сказал Морозов.