Роднина прокомментировала идею финансовой поддержки лидеров сборной России

«А из лидеров сборных России никто и не менял спортивное гражданство сейчас, чтобы их нужно было удерживать. В основном уходит молодежь. Если Минспорт просто хочет поднять зарплаты, это их право. Но как раз спортсмены и тренеры сборных России вполне неплохо зарабатывают. А на что живет основная масса тренеров в стране — никого не волнует.



Большая часть спортивных объектов находится в муниципальной собственности, поэтому люди в регионах работают на муниципальную зарплату. И что то об этом министерство у нас не заморачивается. А мне кажется, это один из самых важных вопросов. Мы практически теряем детских тренеров, в регионах тяжелая ситуация», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».