Исинбаева закрыла благотворительный фонд в России

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, покинув Россию, закрыла благотворительный фонд, сообщает «Октагон». По адресу сайта располагается страница одной из букмекерских компаний, страницы в соцсетях не ведутся. Последним мероприятием фонда был «Кубок Елены Исинбаевой», прошедший 15–16 января 2022 года в Москве.

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Как стало известно изданию, фонд «давно съехал» из офиса в одном из бизнес-центров Волгограда, указанный в соцсетях и на сайте фонда контактный телефон не существует, а отчёт за 2022 год, направленный в Минюст России, оказался пустым.

Благотворительный фонд Исинбаевой был учреждён в 2013 году. С 2017 по 2020 год фонд получил президентские гранты на общую сумму 39 млн рублей.